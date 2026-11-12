/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/தனியார் பெண் ஊழியரை தாக்கிய 2 பேர் சிக்கினர்
ADDED : நவ 12, 2026 01:50 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கல்லாவி அடுத்த பெருமாள் நாய்க்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் கவிப்பிரியா, 35, போச்சம்பள்ளி சிப்காட்டிலுள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது சகோதரர் கருணைதாசன், நேற்று முன்தினம் பெருமாள்நாயக்கன்பட்டி அருகே டூவீலரில் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த நவீன்குமார், 27, திவின்குமார், 23, ஆகியோர் பாதையை மறைத்தபடி, சாலையின் குறுக்கே காரை நிறுத்தி இருந்தனர். இது குறித்து கேட்ட கருணைதாசனை தாக்கினர். இது குறித்து கவிப்பிரியா, நவீன்குமார் வீட்டிற்கு சென்று கேட்டபோது, அவரையும் தாக்கி உள்ளனர். கவிப்பிரியா புகார் படி, கல்லாவி போலீசார், நவீன்குமார், திவின்குமார் இருவரையும் கைது செய்தனர்.