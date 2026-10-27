ஆட்டோ கவிழ்ந்து விபத்து 2 மாத கைக்குழந்தை பலி

ADDED : செப் 27, 2026 03:36 AM
தேன்கனிக்கோட்டை: ஓசூர் அடுத்த எஸ்.முதுகானப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் இம்ரான், 29. ஆட்டோ டிரைவர். இவரது மனைவி சாகினா தாஜ், 25. இவர்-களின், 2 வயது மகன் இப்ராகிம், 2 மாத பெண் குழந்தை இரம் பாத்திமா. மகன் இப்ராகிமிற்கு அடிக்கடி காய்ச்சல் ஏற்பட்டதால், தேன்கனிக்கோட்டை அருகே எலசெட்டியிலுள்ள தர்காவிற்கு பெற்றோர் ஆட்டோவில் அழைத்து சென்றனர்.
இம்ரான் ஆட்-டோவை ஓட்டினார். தர்காவிலிருந்து நேற்று நள்ளிரவு ஊருக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனர். தேன்கனிக்கோட்டை - பாலதொட்டப்-பள்ளி சாலையிலுள்ள தேன்கனிக்கோட்டை தர்கா அருகே ஏரிக்-கரை வளைவில் நள்ளிரவு, 12:30 மணிக்கு வந்தபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆட்டோ, சாலை யின் இடது-புறம் கவிழ்ந்தது. இதில், 4 பேருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது.
கைக்குழந்தை இரம் பாத்திமாவிற்கு மூக்கில் ரத்தம் வந்ததால், தேன்கனிக்கோட்டை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில் குழந்தை உயிரிழந்தது. சாகினா தாஜ் புகார் படி தேன்க-னிக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.