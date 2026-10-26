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பியூட்டி பார்லர் ஓனர் வீட்டில் 2 பவுன் நகை திருட்டு
பியூட்டி பார்லர் ஓனர் வீட்டில் 2 பவுன் நகை திருட்டு
ADDED : அக் 26, 2026 02:01 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி சோமார்பேட்டை குல் நகரை சேர்ந்தவர் குமார் மனைவி ராஜவேணி, 43. பியூட்டி பார்லர் நடத்தி வருகிறார்.
கடந்த, 23ம் தேதி மாலை, 4:00 மணிக்கு, வீட்டை பூட்டி விட்டு, பியூட்டி பார்லருக்கு சென்று விட்டார்.
இரவு, 8:00 மணிக்கு திரும்பி வந்து பார்த்த போது, முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடந்தது.அதிர்ச்சியடைந்த ராஜவேணி, வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்தார். அங்கு பீரோ பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த, 2 பவுன் நகை, 20 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள் திருட்டு போயிருந்தன. இது தொடர்பாக, கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீசில் நேற்று முன்தினம் புகார் செய்தார். வீட்டில் போலீசார் சோதனை செய்த போது, மூன்று கைரேகைகள் கிடைத்தன. அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து, மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.