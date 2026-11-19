கனிமம் கடத்திய 2 லாரி பறிமுதல் டிரைவர், உரிமையாளர் சிக்கினர்
கனிமம் கடத்திய 2 லாரி பறிமுதல் டிரைவர், உரிமையாளர் சிக்கினர்
ADDED : நவ 18, 2026 05:44 AM
ஓசூர்:ஓசூர்
ஹட்கோ ஸ்டேஷன் எஸ்.எஸ்.ஐ., நாகபூசணம் மற்றும் போலீசார், அலசநத்தம்
பிரிவு சாலையில் நேற்று முன்தினம் வாகன சோதனை செய்தனர்.
அவ்வழியாக
வந்த மினி டிப்பர் லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது, உரிய அனுமதி
சீட்டு இல்லாமல், கொல்லப்பள்ளி கிராமத்திற்கு, 2 யூனிட் எம்.சாண்டை
கொண்டு செல்வது தெரிந்தது. இதனால், லாரி டிரைவரான ஓசூர் ஒன்னல்வாடி
அருகே செந்தில் நகரை சேர்ந்த தமிழ், 33, பேரண்டப்பள்ளி அருகே கொத்துார்
ராஜாஜி நகரை சேர்ந்த லாரி உரிமையாளர் செல்வராஜ், 34, ஆகிய இருவரையும்
போலீசார் கைது செய்து, லாரியை பறிமுதல் செய்தனர்.அதேபோல்,
பேரண்டப்பள்ளியில் நடந்த வாகன சோதனையில், உரிய அனுமதி சீட்டு
இல்லாமல், டிப்பர் லாரியில், 6 யூனிட் மண் கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.
அதனால் லாரியை பிடித்த கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள், ஹட்கோ ஸ்டேஷனில்
ஒப்படைத்தனர். லாரி டிரைவர், உரிமையாளரை போலீசார் தேடி
வருகின்றனர்.