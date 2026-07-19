வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 20 பவுன் நகை திருட்டு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:44 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காவேரிப்பட்டணம், அண்ணா நகரை சேர்ந்தவர் கற்பூர சிவன்,61; தீப்பெட்டி நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்.
அவரது அக்கா சுந்தரி என்பவரது மருமகன் வெங்கடேஷ், நேற்று முன்தினம் இறந்துவிட்டார். இந்த துக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக காவேரிப்பட்டணம், தேர்பட்டி பின்புறம் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு கற்பூரசிவன் குடும்பத்தினருடன் சென்றுள்ளார்.அப்போது, சுந்தரி, அவர் வீட்டில் இருந்த, 10.5 பவுன் நகைகளை கற்பூர சிவனிடம் கொடுத்து, 'இதை 'உன் வீட்டில் வைத்துக்கொள், சிறிது நாட்கள் கழித்து வாங்கி கொள்கிறேன்' எனக்கூறியுள்ளார். கற்பூரசிவனும் அந்த நகைகளை, அண்ணாநகரில் உள்ள தன் வீட்டில் வைத்து பூட்டிவிட்டு, பெரியமுத்தூரில் உள்ள மற்றொரு வீட்டிற்கு சென்று தங்கிவிட்டார்.
இந்நிலையில், நேற்று அண்ணா நகர் வீட்டிற்கு திரும்பியபோது வீட்டு பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். மேலும், கற்பூரசிவனின் அக்கா சுந்தரி கொடுத்த நகைகளுடன் மொத்தம், 20.5 பவுன் நகைகளை மர்மநபர்கள் திருடி சென்றதும் தெரிந்தது.
கற்பூரசிவனின் மனைவி ஜமுனா அளித்த புகார்படி காவேரிப்பட்டணம் போலீசார், அப்பகுதியிலுள்ள, 'சிசிடிவி' கேமரா உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்து, நகை திருடியவர்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.