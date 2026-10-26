ADDED : அக் 25, 2026 02:13 AM
ஊத்தங்கரை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்
கரையில் முதல் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் மாமன்னர் மருது பாண்டியர்களின், 225வது குருபூஜை விழா, ஊத்தங்கரை அகமுடையார் நலச்சங்கம் சார்பில் ரவுண்டானாவில் நேற்று நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு ஊத்தங்கரை அகமுடையார் நல சங்கத்தலைவர் நல்லாசிரியர் தர்மலிங்கம் தலைமை வகித்து மலர் துாவி மரியாதை செலுத்தினார். செயலாளர் பழனி, பொருளாளர் அன்பு, துணைத்தலைவர் வேடியப்பன், துணைச்செயலாளர் சுரேஷ், ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
ஓய்வுபெற்ற டி.எஸ்.பி., சிவலிங்கம், எஸ்.ஐ., கோபாலகிருஷ்ணன், திருமூர்த்தி, டவுன் பஞ்., தலைவர் அமானுல்லா மற்றும் ஊர் பிரமுகர்கள் தண்டாயுதம், தவமணி, சுப்பிரமணி, சேட்டு, உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து 10 மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி
நடந்தது. தொடர்ந்து ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.