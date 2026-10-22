'சைடிஷ்' உடன் 24 மணி நேரமும் சந்துக்கடையில் மது விற்பனை
'சைடிஷ்' உடன் 24 மணி நேரமும் சந்துக்கடையில் மது விற்பனை
UPDATED : அக் 19, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:17 PM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், மீண்டும் சந்துக்கடை மது விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. போச்சம்பள்ளி அருகே 'சைடிஷ்', 'கூகுள் பே' வாட்டர் பாட்டில் சகிதமாக நடக்கும் சந்துக்கடை மது விற்பனை வீடியோ பரவி வருகிறது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், த.வெ.க., அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின், சந்துக்கடை மதுக்கடைகள் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டன. மேலும், மது பதுக்கி விற்பவர்கள், விற்ற டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்களும், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டனர். கடந்த ஒன்றரை மாதங்களாக பல்வேறு பகுதிகளில் சந்துக்கடை மது விற்பனை மீண்டும் தொடங்கி உள்ளது. கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டணம், போச்சம்பள்ளி, பர்கூர் சுற்று வட்டாரத்தில், 24 மணி நேரமும் கள்ளத்தனமாக மது விற்பனை நடக்கிறது.
கிருஷ்ணகிரி அடுத்த ஆர்.பூசாரிப்பட்டி டாஸ்மாக் கடையில், கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன் மூட்டை மூட்டையாக சந்துக்கடை விற்பனைக்காக மது விற்ற டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் இருவர், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டு, போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர். இருப்பினும் சந்துக்கடை விற்பனை குறையவில்லை. இந்நிலையில், போச்சம்பள்ளி அடுத்த பாரூர் போலீஸ் எல்லைக்கு உட்பட்ட செல்லகுட்டப்பட்டியில், சந்துக்கடை மது விற்பனை வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.
அதில், மலை அடிவாரத்திலுள்ள விவசாய நிலத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பெண் ஒருவர், மதுபாட்டில், தின்பண்டம் மற்றும் தண்ணீர் பாட்டில் அடங்கிய சாக்கு மூட்டைகளுடன் அமர்ந்து விற்பனை செய்கிறார். அவருக்கு அருகே டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைக்காக 'கூகுள் பே ஸ்கேனர்' வசதியுடன் டாஸ்மாக் கடை விற்பனை நடப்பது போல், மது வகைகளை விற்று வருகிறார். இக்காட்சிகள் நேற்று சமூக வலைதளத்தில் வீடியோவாக பரவி அதிர்ச்சியளித்தது.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், '24 மணி நேரம் நடக்கும் சந்துக்கடை மது விற்பனையால், மக்கள் நடமாட முடியாத நிலை உள்ளது. இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் விசாரித்து, சந்துக்கடைகளை ஒழிக்க, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.