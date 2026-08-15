இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சார்பில் கி.கிரியில் தமிழகத்தில் 2வது 'ஹாம் ரேடியோ' மையம்
இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சார்பில் கி.கிரியில் தமிழகத்தில் 2வது 'ஹாம் ரேடியோ' மையம்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:40 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி ரெட் கிராஸ் மாவட்ட கிளை அலுவலகத்தில், ஆக., 12 ஜெனிவா ஒப்பந்த நாளை முன்னிட்டு, இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சார்பில், 'ஹாம் ரேடியோ' மையத்தை கலெக்டர் தினேஷ்-குமார் துவக்கி வைத்து பேசியதாவது:
பேரிடர் காலங்களில் தொலை தொடர்பு தான் உடனடியாக பாதிக்கிறது. இதுபோன்ற பேரிடர் காலங்களில், உடனே தகவல் தொடர்பு பெற, 'ஹாம் ரேடியோ' மிக முக்கியம். இதற்கு மின்-சாரம், நெட்வொர்க் தேவையில்லை. 'ஹாம் ரேடியோ' நாம் பேசு-வதை ரேடியோ அலையாக மாற்றி, அதை அயனோஸ்பியர் வரை அனுப்பி, மறுபடியும் 'ஹாம் ரேடியோ'வில் உள்வாங்கி நமக்கு எளிதில் புரியும் படியாக துள்ளியமாக தகவல் தெரிவிக்கும். 'ஹாம் ரேடியோ'வை இயக்க லைசென்ஸ் பெற வேண்டும். தாலுகா அளவில் இம்மையம் அமைக்க தேவையான நடவடிக்-கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். ரெட் கிராஸ் அலுவலகத்தில் அமெச்சூர் ரேடியோ, அவசர கால தகவல் தொடர்பு அலுவலகம் மற்றும் பயிற்சி மையம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. பேரிடர் மற்றும் பிற அவசர காலங்களில் தகவல் தொடர்பை வலுப்படுத்தவும், திறம்பட தகவல் பரிமாற்றம் மேற்கொள்ளவும் இம்மையம் நிறு-வப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் தஞ்சாவூருக்கு அடுத்ததாக, கிருஷ்-ணகிரி மாவட்டத்தில் தான், 'ஹாம் ரேடியோ' மையம் துவக்கப்-பட்டுள்ளது குறிப்பிடத் தக்கது. இவ்வாறு, அவர் பேசினார். நிகழ்ச்சியில், உதவி கலெக்டர் (பயிற்சி) சாய்சைதன்யா ஜாதவ், மனோரா ரெட் கிராஸ் ஹாம் ரேடியோ கிளப் இயக்குனர் மனோ-கரன், கப்பல் பொறியாளர் நீலகண்டன், இந்தியன் ரெட் கிராஸ் நிர்வாகி செந்தில்குமார் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.