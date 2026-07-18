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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மூதாட்டியிடம் வழிப்பறி செய்த நகையை அடமானம் வைக்க வந்து சிக்கிய 3 பேர்

மூதாட்டியிடம் வழிப்பறி செய்த நகையை அடமானம் வைக்க வந்து சிக்கிய 3 பேர்

மூதாட்டியிடம் வழிப்பறி செய்த நகையை அடமானம் வைக்க வந்து சிக்கிய 3 பேர்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:31 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:31 AM

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ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த பலவனப்-பள்ளியை சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ் மனைவி லக்-கம்மா, 80. கடந்த, 9ம் தேதி வீட்டின் அருகே நின்-றிருந்த போது, பைக்கில் வந்த மூன்று பேர், அவ-ரது கழுத்தில் கிடந்த அரை பவுன் நகையை பறித்து கொண்டு தப்பினர்.

லக்கம்மா புகார்படி, 'சிசிடிவி' கேமராக்களை பாகலுார் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.

இதில், நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டது, ஓசூர் அருகே கலுகொண்டப்பள்ளியை சேர்ந்த ராஜேந்திர-குமார், 34, சத்தியராஜ், 39, பூனப்பள்ளியை சேர்ந்த வெங்கட்ராஜ், 38, என்பதும், ஓசூர் பகுதியில் உள்ள அடமான கடையில் நகையை வைத்து பணம் பெற்றது தெரியவந்தது.

அடுத்த முறை நகையை அடமானம் வைக்க வந்தால், போலீசாருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என, கடை ஊழியர்களுக்கு, பாகலுார் போலீசார்

தெரிவித்தனர்.

அதன்படி நேற்று முன்தினம் தளி பகுதியில் மூதாட்டியிடம் வழிப்பறி செய்த நகையை, அதே கடைக்கு அடமானம் வைக்க மூன்று பேரும் வந்தனர்.

இதனால், பாகலுார் போலீசாருக்கு ஊழியர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். அங்கு வந்த போலீசார், மூன்று பேரையும் கையும், களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.

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