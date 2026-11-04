/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ஏரியில் மண் திருடிய 3 பேருக்கு 'காப்பு'
ADDED : நவ 03, 2026 06:44 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் நல்லுார் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., வசந்தா கதிரவன் மற்றும் போலீசார், பாகலுார் சாலையில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது, சித்தனப்பள்ளி ஏரி அருகே, பொக்லைன் வாகனம் உதவியுடன், டிப்பர் லாரியில் மண் திருடி கொண்டிருந்தனர். இதை பார்த்த போலீசார், 3 பேரை சுற்றி வளைத்து பிடித்து விசாரித்தனர்.
இதில், போச்சம்பள்ளி அருகே மவுல்வாயனுாரை சேர்ந்த லாரி டிரைவரும், உரிமையாளருமான மவுலிராஜன், 24, தர்மபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் அருகே தொட்லாம்பட்டி மேல்தெருவை சேர்ந்த பொக்லைன் டிரைவரும், உரிமையாளருமான மணிகண்டா, 29, நல்லம்பள்ளி அருகே காரியனுாரை சேர்ந்த லோடுமேன் அஜித்குமார், 56, ஆகிய மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், லாரி, பொக்லைன் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.