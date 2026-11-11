விஷவாயு தாக்கி 3 தொழிலாளர் பலி உடலை பெற மறுத்து போராட்டம்
விஷவாயு தாக்கி 3 தொழிலாளர் பலி உடலை பெற மறுத்து போராட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:03 PM
கிருஷ்ணகிரி: ராயக்கோட்டை அருகே டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவன கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்த, ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மூவர், விஷவாயு தாக்கி பலியாகினர். அவர்களின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ராயக்கோட்டை அருகே வன்னியபுரத்தில் ஐபோன் உதிரிபாகம் தயாரிக்கும் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் உள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்ய, 'நானோ- பில்ட்ரேஷன் பீட் டேங்க்' உள்ளது. இதை சுத்தம் செய்யும் பணி நேற்று முன்தினம் மாலை மேற்கொள்ளப்பட்டது. 'நால்கோ' தனியார் நிறுவனம் மூலம், ஒப்பந்த தொழிலாளர்களான தர்மபுரி மாவட்டம் பெல்ராம்பட்டி சாரதிகுமார், 25, பஞ்சப்பள்ளி தின்னுார் அக்மல், 28, அனுமந்தபுரம் ஜம்பூத் பகுதி காவேரி, 31, ஆகியோர் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது விஷவாயு தாக்கியதில் மூவரும் பலியாகினர். கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இதனிடையே பலியானவர்களின் உறவினர்கள் மருத்துவமனையில் நேற்று திரண்டனர். உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்களின்றி பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மூவருக்கும் உரிய இழப்பீட்டு தொகை வழங்க வேண்டும் என்று கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்றனர். தர்மபுரி எஸ்.பி., அனிதா, ஏ.டி.எஸ்.பி., நமச்சிவாயம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
ஒப்பந்த நிறுவனம் சார்பில் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. விரைவில் காப்பீட்டு தொகை பெற்றுத்தரப்படும் என உறுதியளிக்கவே, சடலங்களை உறவினர்கள் வாங்கி சென்றனர்.