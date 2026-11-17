ADDED : நவ 16, 2026 03:35 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டணம் அப்பாசாமி நாயுடு தெருவில் உள்ள ரகுபதி -
கஸ்துாரி ஆகியோரது வீட்டில், வருடத்திற்கு ஒரு முறை பூக்கும் பிரம்ம கமலம் செடி வளர்த்து வருகின்றனர்.
இச்செடியில் நேற்று முன்தினம் இரவு, ஒரே நேரத்தில், 30 பிரம்ம கமலம் பூக்கள் பூத்ததால், அப்பகுதி முழுவதும் அதிக நறுமணம் வீசியது. இதனால் சுற்று வட்டாரத்தில் இருந்து ஏராளமானோர் வந்து இந்த பூக்களை பார்த்துச்சென்றனர். இந்த செடிக்கு, அதை வளர்க்கும் கஸ்துாரி என்பவர், மஞ்சள், குங்குமம் வைத்து கற்பூரம் ஏற்றி பூஜை செய்து வழிபட்டார்.விடுதியில் இறந்த லாரி டிரைவர்
அரூர், நவ. 16
தர்மபுரி மாவட்டம் அரூரை அடுத்த சித்தேரி மலை, மாம்பாறையை சேர்ந்தவர் மாரி, 46, லாரி டிரைவர். மூன்று நாட்களுக்கு முன் அரூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் உள்ள ஒரு விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கினார். மது குடிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர். நேற்று காலை நீண்ட நேரமாகியும் அறைக்கதவு திறக்கவில்லை. சந்தேகமடைந்த ஊழியர்கள் அரூர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றபோது, சேரில் அமர்ந்த நிலையில், மாரி இறந்து போயிருந்தார். போலீசார் உடலை மீட்டு விசாரிக்கின்றனர்.