த.வெ.க., பிரமுகரை வெட்டி விட்டு தப்பிய கும்பலை பிடிக்க 4 தனிப்படை அமைப்பு
த.வெ.க., பிரமுகரை வெட்டி விட்டு தப்பிய கும்பலை பிடிக்க 4 தனிப்படை அமைப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 03:29 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையில் நேற்று முன்தினம் இரவு, த.வெ.க., பிரமுகர் வெட்டப்பட்ட நிலையில், அதே பகுதியில் கொடுவாள், கத்தி மற்றும் ஜெர்கினை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரித்து வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை கலைஞர் நகரை சேர்ந்தவர் ஆதீம், 28, த.வெ.க., பிரமுகர். இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., இளையராஜாவை சந்திந்து விட்டு பல்சர் பைக்கில் வீடு திரும்பியுள்ளார். இரவு, 8:30 மணியளவில் பெரியார் நகர் அருகே சென்ற அவரை, காரில் வந்த மர்ம கும்பல் வெட்டியது. அப்பகுதி மக்கள் கூடியவுடன் மர்மகும்பல் காரில் தப்பியது. கையில் வெட்டுக்காயங்களுடன் ஆதீம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். சம்பவ இடத்தில் ஏ.டி.எஸ்.பி., வேலுமணி, ஊத்தங்கரை டி.எஸ்.பி., ராமமூர்த்தி ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இது குறித்து விசாரிக்க டி.எஸ்.பி., ராமமூர்த்தி தலைமையில், ஊத்தங்கரை இன்ஸ்பெக்டர் தென்னரசன், பர்கூர் இன்ஸ்பெக்டர் அன்பழகன், சிங்காரப்பேட்டை இன்ஸ்பெக்டர் லட்சுமி, கல்லாவி இன்ஸ்பெக்டர் ராஜவேல் மற்றும் ஊத்தங்கரை எஸ்.ஐ., ராஜா சங்கிலிகருப்பன் அடங்கிய, 4 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. அப்பகுதி, 'சிசிடிவி' கேமராவை ஆராய்ந்தனர். மேலும் அப்பகுதி மக்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் நேற்று காலை, கொடமாண்டப்பட்டி அருகே விவசாயி வெங்கடேசன் என்பவர் நிலத்தில், கொடுவாள், கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் ஜெர்கின், ஹெல்மெட் உள்ளிட்டவை கிடந்தது. கை வெட்டுப்பட்ட ஆதீம் என்பவர், அதேபகுதியை சேர்ந்த ரியாஸ் யாகூப் என்பவரின் குடும்ப பிரச்னையில் தலையிட்டுள்ளார். இதனால் இவர்களுக்குள் முன்விரோதம் இருந்துள்ளது. இதில், ஆதீம் வெட்டப்பட்டரா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். ஊத்தங்கரை, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,வான இளையராஜா தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன் அ.தி.மு.க.,விலிருந்து விலகி, த.வெ.க.,வில் இணைந்தார். ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட, த.வெ.க., வேட்பாளர் மாற்றப்பட்டு திடீர் வேட்பாளராகி வெற்றி பெற்றார். விஜய் நற்பணி மன்றத்தில் இருந்த ஆதீம், இளையராஜாவுக்கும் நண்பராக இருந்துள்ளார்.
அவரை கட்சி மாற்றியதற்கு ஆதீம் தான் காரணம் எனக்கூறி சிலர் எதிர்த்து வந்துள்ளனர். எம்.எல்.ஏ., இளையராஜா மீது, குதிரை பேர சர்ச்சையில், 35 கோடி ரூபாய் வரை பேரம் பேசப்பட்டதாக சர்ச்சை எழுந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆதீம் முன்விரோதத்தில் வெட்டப்பட்டாரா அல்லது அரசியல் காரணமா அல்லது வேறேதும் காரணமா என போலீசார் விசாரித்து
வருகின்றனர்.
இது குறித்து போலீசார் கூறுகையில், 'குற்றவாளிகளை நெருங்கி விட்டோம். இது குறித்து விரிவாக ஓரிரு தினங்களில் விளக்கமளிக்கப்படும்,' என்றனர்.