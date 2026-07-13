4 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: 2 பேருக்கு 'காப்பு'

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:17 AM
கிருஷ்ணகிரி: சேலம் உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு டி.எஸ்.பி., ரமேஷ்குமார் தலைமையில் போலீசார், கிருஷ்ணகிரி அடுத்த மகாராஜாகடை - வேப்பனஹள்ளி சாலையில், நேற்று முன்தினம் வாகன தணிக்-கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது வந்த வேனை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் ரேஷன் அரிசி கடத்தி செல்வது கண்டுபிடிக்-கப்பட்டது. 50 கிலோவில், 80 மூட்டைகளில், 4 டன் அரிசி இருந்ததால், வேனுடன் பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில், லாரி டிரைவர், அதன் உரிமையாளர், மகாராஜாகடை அடுத்த நாச்-சிகுப்பத்தை சேர்ந்த மன்சூர் அலி, 26, உடனிருந்தவர், நாச்சிகுப்-பத்தை சேர்ந்த நிஜாமுதின், 30, என்பதும் தெரிந்தது.இதில் மன்சூர் அலி, நுகர்வோர், ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்க-ளிடம் அரிசியை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி, சேகரித்து வைத்து, மொத்தமாக கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள மொத்த வியாபாரிக்கு விற்க கொண்டு செல்வது தெரிந்தது. இவருக்கு ரேஷன் அரிசி கடத்தலில் உதவியாக நிஜாமுதின் செயல்பட்டது தெரிந்தது. இரு-வரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.