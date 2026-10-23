உத்தனப்பள்ளி டோல்கேட்டில் உள்ளூர்வாசிகளுக்கு இலவசம் 45 கிராம மக்கள், விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
உத்தனப்பள்ளி டோல்கேட்டில் உள்ளூர்வாசிகளுக்கு இலவசம் 45 கிராம மக்கள், விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 22, 2026 02:38 AM
ADDED : அக் 22, 2026 02:02 AM
ஓசூர்: ஓசூர் அருகே, உத்தனப்பள்ளியில் அமையும் டோல்கேட்டில், உள்ளூர் மக்கள், விவசாயிகளை இலவசமாக அனுமதிக்க வேண்டும் என, 6 பஞ்.,ல் உள்ள, 45 கிராம மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தர்மபுரி அதியமான்கோட்டையிலிருந்து, பாலக்கோடு, ராயக்கோட்டை, ஓசூர் வழியாக, கர்நாடகா மாநிலம், நெரலுார் வரை, தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைக்கப்படுகிறது. தர்மபுரி, சேலம், கோவை, ஈரோடு மட்டுமின்றி, கேரள மாநிலத்திலிருந்து கர்நாடகா செல்லும் வாகனங்கள், இச்சாலையில் பயணிக்கும்போது, கிருஷ்ணகிரி செல்ல வேண்டியதில்லை என்பதால், பெருமளவு பயண நேரம் குறையும். தர்மபுரி மாவட்டம், ஜிட்டாண்டஹள்ளி வரை சாலை பணிகள் முடிந்து விட்டன.கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், ஓசூர் அருகே உத்தனப்பள்ளி, சானமாவு, ஓசூர் நகர் பகுதி மற்றும் கர்நாடகா மாநிலத்தில் சாலை பணிகள் முழுமையாக முடியவில்லை. அதனால், இச்சாலை இன்னும் முழுமையாக பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. இருந்தாலும், இச்சாலையை பெருமளவு வாகனங்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றன. இச்சாலையில், தர்மபுரி மாவட்டம், கரகதஹள்ளியில் டோல்கேட் அமைக்கப்பட்டு, சுங்கக்கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுகிறது.
இங்கு, உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் விளை பொருட்களை எடுத்து செல்ல இலவசமாக அனுமதிக்க, பலமுறை போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. ஆனால், டோல்கேட் நிர்வாகம் இலவசமாக அனுமதிக்க மறுத்து விட்டது. மாறாக, மாதாந்திர பாஸ் வாங்கி கொண்டு, குறைந்த கட்டணத்தில் பயணிக்கலாம் என, அறிவுறுத்தி பாஸ் வழங்கி உள்ளது.
அதேபோல், தற்போது உத்தனப்பள்ளி அருகே அமையும் டோல்கேட்டிலும், உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் விவசாயிகளை இலவசமாக பயணிக்க அனுமதிக்க, தற்போதே கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. கரகதஹள்ளியில் ஏமாந்தது போல், உத்தனப்பள்ளி டோல்கேட் விஷயத்திலும் ஏமாந்து விடக்கூடாது என, மக்கள் உறுதியாக உள்ளனர்.
இது குறித்து, உத்தனப்பள்ளி சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் கூறியதாவது:
உத்தனப்பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள, 6 பஞ்.,த்தை சேர்ந்த, 45 கிராம மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள், உத்தனப்பள்ளி அருகே அமையும் டோல்கேட்டை தாண்டி தான், ஓசூர் பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனைகள், போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள், வங்கிகள், பள்ளி, கல்லுாரிகள், காய்கறி மார்க்கெட்டுகளுக்கு சென்று வர வேண்டும். டோல்கேட்டில் டிஜிட்டல் முறையில், கட்டணம் வசூலிக்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் விவசாயிகள், பொதுமக்களிடம் சுங்க கட்டணம் வசூலித்தால், எங்களுக்கு பெரிய செலவு ஏற்படும். எனவே, உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு சுங்க கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைக்க, அரசு கூறிய விலையில், எங்களது வாழ்வாதாரமாக இருந்த விளை நிலங்களை விட்டு கொடுத்து விட்டோம். எனவே, இந்த டோல்கேட் வழியாக உள்ளூர் மக்கள் பயணிக்க கட்டணம் பெறக்கூடாது. இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.