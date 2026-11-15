அங்காள பரமேஸ்வரி கோவிலில் 48வது நாள் மண்டல பூஜை விழா
அங்காள பரமேஸ்வரி கோவிலில் 48வது நாள் மண்டல பூஜை விழா
UPDATED : நவ 14, 2026 05:13 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:42 AM
ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ராயக்கோட்டை சாலையில், அசோக் பில்லர் சர்க்கிள் அருகே, அரசு ஊழியர்களுக்கான அடுக்குமாடி வாடகை குடியிருப்பு உளளது. இங்குள்ள சுயம்பு புத்து நாகம்மா, அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் உள்ளது. கடந்த, 10 ஆண்டுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இக்கோவிலில், அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு புதிதாக கற்சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு திருவிழா நடந்தது.
அம்மன் சிலை பிரதிஷ்டை மற்றும் திருவிழா முடிந்து, 48 நாட்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், நேற்று, 48வது நாள் மண்டல பூஜை நடந்தது. கணபதி ஹோமம், அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு, பால், தயிர், சந்தனம், குங்குமம், இளநீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால் அபி ேஷகம் செய்யப்பட்டது.சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து, கோவிலில் உள்ள சுயம்பு புத்து நாகம்மா, கருப்பசாமி, சப்த கன்னிமார்கள், நாகர் ஆகிய தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டன.
ஏற்பாடுகளை கோவில் பூசாரி முனியப்பா மற்றும் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர். பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.