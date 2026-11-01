ரியல் எஸ்டேட் அதிபரிடம் ரூ.3 லட்சம் பணம் பறித்த 5 பேர் கும்பல் கைது
ரியல் எஸ்டேட் அதிபரிடம் ரூ.3 லட்சம் பணம் பறித்த 5 பேர் கும்பல் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 02:12 AM
ADDED : நவ 01, 2026 01:33 AM
ஓசூர்: நல்லுார் அருகே, ரியல் எஸ்டேட் அதிபரிடம், 3 லட்சம் ரூபாய் பறித்த, 5 பேர் கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெலமங்கலம் அருகே தம்மண்டரப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் நவீன்குமார், 29. ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறார். இவருக்கு திருமணமாகி, 5 ஆண்டு ஆகிறது. இவரிடம் சமீபத்தில் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக பழகிய, 20 வயது கல்லுாரி மாணவி ஒருவர், அவரிடம் மொபைல் எண்ணை பெற்று பேசி வந்தார். மாணவியுடன் கடந்த, 23ம் தேதி, ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு சென்ற நவீன்குமார் பேசி கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவருக்கு பழக்கமான, 5 பேர் கும்பல் வந்தது. அதில் ஒருவர், 'நீ எப்படி என் தங்கையிடம் பேசலாம்' எனக்கூறி மிரட்டி, நவீன்குமாரை காரில் பைரமங்கலத்திற்கு கடத்திச்சென்று, அவரது நகைகளை அடகு வைத்து, 3 லட்சம் ரூபாயை பறித்தது. நவீன்குமார் புகார் படி, நல்லுார் போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், கெலமங்கலத்தை சேர்ந்த ஹரிகரன், 22, என்பவர், தான் பழகிய கல்லுாரி மாணவி ஒருவரிடம், நவீன்குமாரிடம் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக பழக செய்து, கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு அழைத்து வர வைத்து, பணம் பறித்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து, ஹரிகரன், கெலமங்கலத்தை சேர்ந்த அப்ராஸ், 24, பாலாஜி, 23, நவீன்குமார், 2, தம்மநாயக்கனப்பள்ளியை சேர்ந்த மகேந்திரன், 26, ஆகிய, 5 பேரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.