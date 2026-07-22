/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ முன்னாள் ராணுவ வீரர் வீட்டில் 5 பவுன் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:47 AM
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கிருஷ்ணகிரி:கந்திகுப்பம்
அடுத்த வரட்டனப்பள்ளி, மேல் தெருவை சேர்ந்தவர் ஜீவரத்தினம், 65,
முன்னாள் ராணுவ வீரர். அவரின் மனைவி செல்வி, 50.
இவருக்கு கோவையில் கண்
புரை அறுவை சிகிச்சை செய்ய கடந்த, 19ல், இருவரும் வீட்டை பூட்டி
சென்றனர். கண் ஆப்பரேஷன் முடிந்து நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டிற்கு
திரும்பினர். அப்போது, வீட்டின் கிரில் கேட் மற்றும் முன் பக்க கதவின்
பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பீரோவில்
வைத்திருந்த, 5 பவுன் நகை மற்றும், 1.50 லட்சம் ரூபாயை மர்மநபர்கள்
திருடி சென்றது தெரிந்தது. இது குறித்து, ஜீவரத்தினம் புகார் படி,
கந்திகுப்பம் போலீசார் வழக்குபதிந்து தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.