50 தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை ஆப்பரேஷன்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:00 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி நகராட்சியில் இதுவரை, 50 தெரு-நாய்களுக்கு இனப்பெ-ருக்க கருத்தடை ஆப்பரே-ஷனும் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளதாக நகராட்சி கமிஷனர் சேகர் கூறினார்.
இது குறித்து அவர், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி பகுதிகளில் தெருநாய்கள் மற்றும் வீட்டில் வளர்க்கப்படும் நாய்களுக்கு ஏ.ஆர்.வி., (ஆன்டி ரேபிஸ் வைரஸ்) எனப்படும் வெறிநாய்க்கடி வராமல் தடுப்பதற்கான தடுப்பூ-சியை, நாய்க்கு போடும் பணியில் நகராட்சி அலு-வலர்கள், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அலுவ-லர்களுடன் இணைந்து ஈடு-பட்டு வரு-கின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சியில், 1,086 நாய்கள் இருப்-பது கண்டறியப்-பட்டுள்ளது. இதில் இரண்டு -கட்-டமாக, 886 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் முடிந்தது. 3ம் கட்டமாக தற்போது மீத-முள்ள, 200 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி நடக்கிறது. நேற்று, நக-ராட்சி பகுதிகளில் சுற்றித்
திரிந்த, 38 தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்-டது. மேலும், 50 தெருநாய்களுக்கு, பர்கூர் கால்-நடை மருத்துவமனையில் இனப்பெ-ருக்க கருத்-தடை ஆப்பரேஷன் செய்யப்பட்டது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி துப்புரவு அலுவலர் பாண்-டியராஜன், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் ராமச்சந்திரன், சீனிவாசலு, மாதேஸ்வரன் வடிவேலு மற்றும் சோமேஷ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.