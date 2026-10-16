நாக்கினேரி ஏரிக்கரையில் 5,000 பனை விதை நடவு

UPDATED : அக் 16, 2026 04:16 AM
ADDED : அக் 16, 2026 03:19 AM
கிருஷ்ணகிரி: நாக்கினேரி ஏரிக்கரை பகுதியில், 5,000க்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகள் நடப்பட்டது.
மாவட்ட வனத்துறையுடன் இணைந்து, பனை பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் யோகா ஆசிரியர் வெங்கடேசன் ஏற்பாட்டில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கல்லுகுறிக்கி பஞ்., நாக்கினேரி ஏரிக்கரை பகுதியில், பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணிகள் நடந்தது. மாவட்ட வனச்சரக அலுவலர் செந்தில்குமார் தலைமை வகித்தார். இதில், பாரம்பரிய கலைஞர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் என, 300க்கும் மேற்பட்டோர் பனை விதைகளை நடவு செய்தனர்.இது குறித்து யோகா ஆசிரியர் வெங்கடேசன் கூறுகையில், ''பனை மரத்தின் பயன்கள் அதிகமாக உள்ளதால், இது குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டது. ஏரிக்கரைகளில் பனை விதை நடவு செய்வதால், எதிர் காலத்தில் மண் அரிப்பை தடுக்க முடியும். மேலும் பனை மரம் நிலத்தில் உள்ள தண்ணீரை தக்க வைக்கும் தன்மை கொண்டது. இதனால் ஏரி, குளங்களை பாதுகாக்கவும், நீரை சேமிக்கவும் மாவட்டம் முழுவதும் பனை விதைகளை நடவு செய்யும் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம். எனவே பனை மரங்களை பாதுகாத்து, நீரை சேமிக்க நாம் அனைவரும்
முன்வர வேண்டும்'' என்றார்.