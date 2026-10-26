அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரியில் 550 மாணவர்களுக்கு பட்டமளிப்பு
அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரியில் 550 மாணவர்களுக்கு பட்டமளிப்பு
ADDED : அக் 25, 2026 02:16 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரி யில், 2022-2025ம் ஆண்டு கல்வி பயின்ற இளநிலை மாணவர்கள் மற்றும், 2023-2025ம் ஆண்டு பயின்ற முதுநிலை மாணவர்களுக்கான, 23வது பட்டமளிப்பு விழா நேற்று கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்தது.
கல்லுாரி முதல்வர் அனுராதா வரவேற்று, பட்டமளிப்பு விழா அறிக்கையை வாசித்தார். தர்மபுரி மண்டல கல்லுாரி கல்வி இணை இயக்குனர் கீதா, மாணவ, மாணவியருக்கு பட்டங்களை வழங்கி பேசியதாவது: கல்வி இருந்தால் மட்டுமே சுய மரியாதை கிடைக்கும். ஒருவர் கற்கும் கல்வி, 10 தலை
முறையை பாதுகாக்கும். உலகநாடுகளில் அதிக மனித சக்தியை பயன்படுத்தும் நாடு, நமது இந்தியா. 30 வயதுக்கு கீழ் உள்ள இளைஞர்கள் அதிகம் வாழும் நாடு. இவை உங்களின் பலம். நம் அறிவை சரியாக பயன்படுத்தாததே நம் பலவீனம். ஒரு மனிதனை தகுதி படைத்தனாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் கல்வி அவசியம். உங்களுக்கு வழங்கப்படும் இப்பட்டம் ஒரு சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஒழுக்கம் இல்லையெனில், எத்தனை பட்டங்கள் பெற்றாலும், எத்தனை கோடி பணம் சம்பாதித்தாலும் பயன்படாது. பட்டம் பெற்றால் தகுதி வரும். தகுதி வந்தால் தன்னம்பிக்கை வரும். தன்னம்பிக்கை வந்தால், பதவி நம்மை தேடி வரும். எனவே, கல்வி என்ற வாய்ப்பை நாம் அனைவரும் பெற்று கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
இதில், 550க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் பட்டங்களை பெற்றனர். இளங்கலை பொருளியல் துறை, 4வது தரவரிசை பெற்ற மாணவி ரோஷினி மற்றும் தாவரவியல் துறை மூதறிவியல் ஐந்தாவது தரவரிசை பெற்ற மாணவர் ஞானசுந்தரம் ஆகியோரை பாராட்டி மெடல் வழங்கப்பட்டது. தாவரவியல் இணை பேராசிரியர் ரவி, ஆங்கில இணை பேராசிரியர் சரிதா ஆகியோர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.