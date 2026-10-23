தனியார் பாரில் மது அருந்தியவரை கத்தியால் வெட்டிய 6 பேருக்கு வலை
தனியார் பாரில் மது அருந்தியவரை கத்தியால் வெட்டிய 6 பேருக்கு வலை
ADDED : அக் 22, 2026 02:01 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அருகே, தனியார் பாரில் மது அருந்தியவரை கத்தியால் வெட்டிய, 6 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி, சப் ஜெயில் ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் முகேஷ், 36. புத்தக கடை நடத்தி வருகிறார். இவர், தன் நண்பரும், அதே பகுதியை சேர்ந்தவருமான ரமேஷ்குமார் என்பவருடன், நேற்று முன்தினம் மாலை, கிருஷ்ணகிரி டோல்கேட் அருகிலுள்ள தனியார் பாரில் மது அருந்த சென்றுள்ளார். அப்போது பாரில், அடுத்த டேபிளில், கிருஷ்ணகிரி சத்யசாய் நகரை சேர்ந்த நித்தீஷ், ஜக்கப்பன் நகரை சேர்ந்த மஞ்சு மற்றும் நால்வர் அமர்ந்து, மது அருந்தியுள்ளனர்.சிறிது நேரத்திற்கு பின் முகேஷ், டேபிளுக்கு அருகில் அமர்ந்தவர்கள் தனித்தனியாக பிரிந்து திசைக்கு ஒருவராக நின்றுள்ளனர். அதில், ஒருவர் முகேஷ் மற்றும் அவருடன் அமர்ந்திருந்தவரை வீடியோ காலில் பேசியபடி, யாரிடமோ காட்டி பேசினார். அப்போது மற்றொருவர் கத்தியால் கழுத்தின் பின்புறம் வெட்டியதில் முகேஷ் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்தார். அருகிலிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, பெங்களூரு தனியார் மருத்துவ
மனைக்கு அனுப்பினர்.
கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீசார் கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த நித்தீஷ், மஞ்சுவுடன் அமர்ந்து மது அருந்தியவர்கள் சேலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதையும், முகேஷை முன்விரோதத்தில் வெட்டினார்களா, அல்லது வேறேதும் காரணமா என விசாரித்து வருகின்றனர்