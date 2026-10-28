கிருஷ்ணகிரி மலையில் 6 லட்சம் விதை துாவல்

ADDED : அக் 28, 2026 05:55 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மலையில், பள்ளி மாணவ, மாணவியர், 6 லட்சத்து, 500 விதைகளை துாவினர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வனச்சரக சமூக காடுகள் விரிவாக்க திட்டத்தில், மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமாரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க, அரசம் மற்றும் ஆலம் விதைகள், கிருஷ்ணகிரி மலையில் துாவும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. வனச்சரக அலுவலர் மூர்த்தி, வனவர்கள் மகேந்திரன், வேணுலு மற்றும் பள்ளி மாணவ, மாணவியர், ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு, மலை முழுவதும், 6 லட்சத்து, 500 விதைகளை துாவினர்.நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளரான யோகா ஆசிரியர் வெங்கடேசன், விதைகளை துாவுவதால் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி மாணவ, மாணவியருக்கு எடுத்துரைத்தார். அதில், விதைகளை பரப்புவதில் பறவைகள், யானைகளின் பங்கு அதிகமாக உள்ளது. இவை ஆண்டுக்கு பல லட்சம் விதைகளை, காடுகள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் வீசி வருகின்றன. நாம் இப்போது விதைக்கும் இந்த விதை அடுத்த, 20 ஆண்டுகள் கழித்து மக்களுக்கு பல்வேறு பயன்களை தரும். காடுகள் இல்லையென்றால் மனிதர்கள் வாழ முடியாது. ஏனெனில் ஆக்சிஜனை அதிகளவில் மரங்கள்தான் நமக்கு தருகின்றன. விலங்குகள் பாதுகாப்புடன் வாழவும் அடர்ந்த காடுகள்தான் உதவி செய்கின்றன. இந்த காடுகள்தான் மழை பெய்யவும் உதவி செய்கின்றன. எனவே, மரங்களை வளர்ப்போம். வருங்கால சந்ததிகளை காப்போம் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.