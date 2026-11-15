5 அடி பள்ளத்தில் இறங்கிய கார் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பிய 6 பேர்
5 அடி பள்ளத்தில் இறங்கிய கார் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பிய 6 பேர்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:08 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 AM
ஊத்தங்கரை: ஊத்தங்கரை அடுத்த மாரம்பட்டி பிரிவு சாலை அருகே, கிருஷ்ணகிரி - திண்டிவனம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பாலம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இந்த இடத்தில் சரியான அறிவிப்பு பலகை மற்றும் தடுப்பு வைக்காததால், தினமும் விபத்து நடந்து வருகிறது. நேற்று அதிகாலை பெங்களூருவில் இருந்து திருவண்ணாமலை நோக்கி கார் சென்று கொண்டிருந்தது. சித்துாரை சேர்ந்த முனி என்பவர் ஓட்டி வந்துள்ளார். காரில், 6 பேர் பயணம் செய்தனர். மாரம்பட்டி பிரிவு சாலை அருகே வந்தபோது, பாலம் கட்டுமான பணி நடைபெறுவது தெரியாமல், கார் ஐந்து அடி பள்ளத்தில் இறங்கியது. இந்த விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த, 6 பேரும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர். கார் பலத்த சேதமடைந்தது.இதேபோல், இப்பகுதியில் அடிக்கடி விபத்து நடந்து வருவதாகவும், உடனடியாக கட்டுமான பணி நடைபெறும் இடங்களில், பாதுகாப்பு தடுப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு பலகை வைத்து விபத்துகளை தடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.