/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ இருவேறு இடங்களில் சூதாடிய 6 பேர் கைது; 3 பைக் பறிமுதல்
இருவேறு இடங்களில் சூதாடிய 6 பேர் கைது; 3 பைக் பறிமுதல்
இருவேறு இடங்களில் சூதாடிய 6 பேர் கைது; 3 பைக் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:41 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மத்தூர் அடுத்த சின்ன ஆலேரஹள்-ளியில் உள்ள ஒரு மாந்தோட்டத்தில் சூதாட்டம் நடப்பதாக நேற்று முன்தினம் மத்தூர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்து. அங்கு சென்ற போலீசார், அங்கு பணம் வைத்து சூதாடிய போச்-சம்பள்ளி முருகன், 47, களர்பதி பாதுஷா, 55, மூக்காகவுண்டனூர் பழனி, 41, ஆகிய மூவரை கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து பணத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
அதேபோல வேப்பனஹள்ளி போலீசார் நேற்று முன்தினம் சிகர-ளப்பள்ளி வனப்பகுதி அருகே ரோந்து சென்றனர். அங்கு, சூதாட்-டத்தில் ஈடுபட்ட அலேகுந்தாணி மணிகண்டன், 33, எட்டிப்-பள்ளி கிட்டு, 39, சின்ன பத்தலப்பள்ளி கிருஷ்ணன், 36, மூவரை கைது செய்து, மூன்று டூவீலர்களையும் போலீசார் பறி-முதல் செய்தனர்.