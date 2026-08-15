60 கி.மீ., துாரத்திற்கு சோலார் வேலி அமைக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை
60 கி.மீ., துாரத்திற்கு சோலார் வேலி அமைக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை
ADDED : ஆக 14, 2026 04:38 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், வேப்பனஹள்ளி அடுத்த சிகரலப்பள்-ளியில் யானைகள் பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது. இவற்றை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் நேற்று, வேப்பனஹள்ளி, தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சீனிவாசன், யானைகளால் சேதமான பயிர்களை பார்வையிட்டு, விவசாயிகளிடம் குறைகளை கேட்ட-றிந்தார்.
தொடர்ந்து அவர், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: வேப்பன-ஹள்ளி தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர் வனச்சர-கத்தில், 20க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் முகாமிட்டு பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன. கடந்த ஆட்சியில், 40 கி.மீ., துாரம் சோலார் மின்வேலி அமைக்கப்பட்டது. இன்னும், 60 கி.மீ., துாரத்திற்கு சோலார் வேலி அமைக்க அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்-துள்ளேன். கடந்த சில மாதங்களில், யானை தாக்கி, 4 பேர் பலி-யாகி உள்ளனர். கடந்த, 2 மாதங்களில், 100 ஏக்கரில் பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளன. கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன் யானைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்பால் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள், 500க்கும் மேற்-பட்டோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிந்து உள்ளதற்கு கண்டனத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன். கர்நாடக அரசு, மார்கண்டேயன் நதியின் குறுக்கே அணை கட்டியதால், ஆற்றில் நீர்வரத்தின்றி, 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் குடி நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. தென்-பெண்ணை ஆற்று நீரை, மார்க்கண்டேயன் நதிக்கு கொண்டு சாத்-தியக்கூறுகள் குறித்து, நீர்வளத்துறை ஆய்வு மேற்கொள்ள, அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.