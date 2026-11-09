தீபாவளியையொட்டி மக்கள் சேவைக்கு தயார் நிலையில் 65 ஆம்புலன்ஸ்கள்
தீபாவளியையொட்டி மக்கள் சேவைக்கு தயார் நிலையில் 65 ஆம்புலன்ஸ்கள்
ADDED : நவ 08, 2026 03:21 AM
ஓசூர்: தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், தீபாவளியை பண்டிகையை முன்னிட்டு, 65 ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் 6 பைக் ஆம்புலன்ஸ்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு, 36 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் உள்ளன. மலை கிராமங்கள் அதிகமுள்ள கெலமங்கலம், தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டி, தளி ஆகிய பகுதிகளில், 4 பைக் ஆம்புலன்ஸ் பயன்பாட்டில் உள்ளன. அதேபோல், தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 29 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களும், பாலக்கோடு மற்றும் தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தலா ஒரு பைக் ஆம்புலன்சும் உள்ளன. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அனைத்து ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் பைக் ஆம்புலன்ஸ்கள், அவசர அழைப்பு கிடைத்த அடுத்த, 5 முதல், 7 நிமிடங்களில் சேவை அளிக்க தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், காவல் நிலையங்கள், மக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்கள், விபத்து நடக்கும் பகுதிகளில், ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. தீபாவளியை முன்னிட்டு அதிக அவசர அழைப்புகள் வரும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு, மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள், 108 ஆம்புலன்ஸ்களில் தேவைக்கேற்ப வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் தீக்காயங்கள் சம்பந்தமாக, அதிக அழைப்புகள் வரும் என்பதால், அனைத்து, 108 ஆம்புலன்ஸ்களிலும், 'பான்ஸ் கிட்' வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட, 108 ஆம்புலன்ஸ் மேலாளர் ரஞ்சித் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அரவிந்தன், சிவா, சுதாகர் ஆகியோர் மேற்பார்வையில், தீபாவளி நாளில், 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள், 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டு, மக்களுக்கு மருத்துவ சேவையை துரிதமாக வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.