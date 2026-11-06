மண், எம்.சாண்ட் கடத்த முயன்ற 7 லாரிகள் பறிமுதல்; மூவர் கைது
மண், எம்.சாண்ட் கடத்த முயன்ற 7 லாரிகள் பறிமுதல்; மூவர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 03:15 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:50 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் மண், எம்.சாண்ட் கடத்த முயன்ற, 7 லாரிகளை, போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
போச்சம்பள்ளி எஸ்.ஐ., விஜய் மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் கரடனுார் அடுத்த மூங்கனேரி அருகே ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது அவ்வழியே வந்த லாரியை மடக்கியபோது, டிரைவர் தப்பினார். லாரியில், ஒன்றரை யூனிட் மண் கடத்த முயன்றது தெரிந்தது. லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார், போச்சம்பள்ளியை அடுத்த பாலேதோட்டத்தை சேர்ந்த இளையபாரதி, 24, என்பவரை தேடி வருகின்றனர். ஓசூர் ஹட்கோ எஸ்.ஐ., அறிவழகன் மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் மாருதி நகர் அருகே கிருஷ்ணகிரி - ஓசூர் சாலையில் ரோந்து சென்றனர். அவ்வழியே வந்த, 5 லாரிகளை மடக்கியபோது, இரு லாரிகளில் இருந்தவர்கள் தப்பினர். அவற்றில், 8 யூனிட் எம்.சாண்ட் பேரண்டப்பள்ளி வழியாக கடத்த முயன்றது தெரிந்தது. இது தொடர்பாக ஓசூர் மூக்கண்டப்பள்ளி வெற்றிவேல், 32, தர்மபுரி மாவட்டம், எஸ்.கொட்டாவூர் மஞ்சுநாத், 50, ஓசூர் எழில்நகர் சத்யகுமார், 34, ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர். சூளகிரி அடுத்த புக்கசாகரம் சிவா, மூக்கண்டப்பள்ளி
சுருளிகுமார் ஆகியோரை
தேடி வருகின்றனர்.
உத்தனப்பள்ளி எஸ்.ஐ., சிவகுமார் மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் துப்புகானப்பள்ளி அடுத்த சித்தேகவுண்டன் ஏரி அருகே ரோந்து சென்றனர். அங்கு நின்ற ஒரு லாரியில், 6 யூனிட் மண் கடத்தும் முயன்றது தெரிந்தது. லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார், டிரைவரை தேடி வருகின்றனர்.