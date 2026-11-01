பர்கூர் வனச்சரகம் சார்பில் 8 லட்சம் விதைகள் துாவல்
பர்கூர் வனச்சரகம் சார்பில் 8 லட்சம் விதைகள் துாவல்
ADDED : அக் 31, 2026 05:37 AM
கிருஷ்ணகிரி:பர்கூர் வனச்சரகம் சார்பில், 8 லட்சம் விதைகள் மற்றும் விதை பந்துகள் துாவப்பட்டது.
கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், பர்கூர் வனச்சரகம் சார்பில், பையனப்பள்ளி பஞ்., கலெக்டர்
அலுவலகம் எதிரில் உள்ள, கூசுமலை பகுதியில் விதை பந்துகள் துாவும் பணி
நடந்தது. கோட்ட வன அலுவலர் தினேஷ்குமார் உத்தரவின்பேரில்,
வனச்சரக அலுவலர் மகேந்திரன், வனவர் சையத் இத்ரீஸ், வனக்காப்பாளர்
கார்த்திகேயன், யோகா ஆசிரியர் வெங்கடேசன் மற்றும் அப்குதியை
சேர்ந்த பெண்கள், ஆலம், அரசம் மற்றும் புளியன் என, 8 லட்சம் விதை மற்றும்
விதை பந்துகளை, கூசுமலை கீழ் பகுதியில் உள்ள இடத்தில் துாவினர்.
இது
குறித்து வனச்சரக அலுவலர் மகேந்திரன் கூறுகையில், ''கடந்த வாரத்தில்
மாவட்டம் முழுவதும், மழை பெய்து நிலங்கள் ஈரமாக உள்ளதால், விதைகளை
துாவும் பணி நடந்து வருகிறது. இதனால் விதைகள் எளிதில் முளைக்கக்
கூடிய
வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. மேலும் பர்கூர் வனச்சரகத்தில் காலியான
நிலங்களில் விதைகளை துாவும் பணி தொடர்ந்து நடைபெறும்,'' என்றார்.