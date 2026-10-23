மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பிய 8 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவு

ADDED : அக் 22, 2026 01:57 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சியிலுள்ள, 45 வார்டுகளில் தினமும் சேகரிக்கப்படும் குப்பையில், பிளாஸ்டிக் கவர்களை மறு சுழற்சி செய்து, பொருட்களாக தயார் செய்யும், பெங்களூருவில் உள்ள, 'ஐஸ்வரியம் என்டர்பிரைசஸ்' என்ற நிறுவனத்திற்கு, மாநகராட்சி நிர்வாகம் மாதந்தோறும் குறிப்பிட்ட அளவு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அனுப்பி வைக்கிறது.
இதற்காக, ஓசூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் மூலம், ஆனந்த் நகர், அந்திவாடி, தின்னுார், நியூ ஏ.எஸ்.டி.சி., ஹட்கோ, அலசநத்தம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள மொத்தம், 8 வள மீட்பு மையங்களில், பேலிங் இயந்திரம் மூலம், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பண்டல்களாக மாற்றப்பட்டு, பெங்களூரு நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. அதன்படி, நியூ ஏ.எஸ்.டி.சி., ஹட்கோ வள மீட்பு மையத்திலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட, 8 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், லாரிகள் மூலம் பெங்களூருவுக்கு நேற்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.பொதுமக்கள் ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தவிர்த்து, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்று பொருட்களை பயன்படுத்தி, துாய்மையான, பசுமையான ஓசூரை உருவாக்க ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என, கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.