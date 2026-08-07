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வாடகை செலுத்தாத 9 கடைகளுக்கு 'சீல்'

வாடகை செலுத்தாத 9 கடைகளுக்கு 'சீல்'

ADDED : ஜூலை 24, 2026 02:06 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 02:06 AM

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கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் மாநகராட்சியில் தீவிர வரி வசூல் நடந்து வருகிறது. வரி நிலுவை உள்ளவர்கள் உடனடியாக கட்டுமாறு, ஓசூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் ஷபீர் ஆலம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து, அவர் கூறியதாவது: ஓசூர் மாநகராட்சியில் வரி வசூல் செய்யும் பணி தீவிரப்படுத்த பட்டுள்ளது. இதில், மாநக-ராட்சிக்கு சொந்தமான பஸ் ஸ்டாண்ட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், மத்திகிரி கட்டட கடைகள் மற்றும் மாநகராட்சி கட்டடங்களில் நீண்ட நாள் வாடகை செலுத்த தவறியவர்கள் மீது இறுதி அறி-விப்பும் செய்யப்பட்டது. இதில், வாடகை செலுத்தாத, 9 கடைக-ளுக்கு நேற்று பூட்டி, 'சீல்' வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த, 3ம் தேதி முதல் இதுவரை, 71.77 லட்சம் ரூபாய் கடை வாடகை வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் சொத்துவரியாக, 32 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சொத்து வரி, தொழில் வரி, குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் கடை வாடகை வரிகள் நிலுவையின்றி தொகைகள், இணையதளம் வாயிலாகவும், மாநகராட்சி வரி வசூல் மையங்களிலும் செலுத்தி மாநகராட்சிக்கு, பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

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