/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/பெயின்டரை தாக்கியவர் மீது வழக்கு பதிவு
ADDED : அக் 17, 2026 04:25 AM
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கிருஷ்ணகிரி: வேப்பனஹள்ளி அடுத்த பந்திக்குறியை சேர்ந்தவர் அமரேசன், 31, பெயின்டர். இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த மற்றொரு பெயின்டரான லோகேஸ்வரன், 30, என்பவருடன், நேற்று முன்தினம் பல்லேரிப்பள்ளி டாஸ்மாக் கடை அருகே, மது அருந்தி உள்ளார். அப்போது மது போதையில் இருந்த லோகேஸ்வரன், அமரேசனின் உறவுக்கார பெண்ணை காதலிப்பதாக கூறியுள்ளார்.
இதனால் இவர்களுக்கிடையே பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது. கோபமடைந்த லோகேஸ்வரன், அமரேசன் தலையில் பீர் பாட்டிலால் தாக்கியுள்ளார். படுகாயம் அடைந்த அவர் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். அமரேசன் புகார் படி வேப்பனஹள்ளி போலீசார் லோகேஸ்வரன் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.