/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மீன் பிடிக்க சென்றவர் நீரில் தவறி விழுந்து பலி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:40 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அடுத்த பெத்ததாளப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் முனி-யப்பன், 48, மீன்பிடிக்கும் தொழில் செய்து வருகிறார்.
இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, தாளப்பள்ளி அருகே கிருஷ்ண-கிரி - ராயக்கோட்டை சாலையில், கே.ஆர்.பி., அணை அடிவா-ரத்தில், மீன் பிடிப்பதற்காக சென்றுள்ளார். அப்போது, தவறி விழுந்து வலை கழுத்தில் இறுக்கி, நீரில் மூழ்கி பலியானார். கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.