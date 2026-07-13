தென்பெண்ணை ஆற்றை மீட்டெடுக்க 'நீரத்தான்' என்ற மாரத்தான் ஓட்டம்
தென்பெண்ணை ஆற்றை மீட்டெடுக்க 'நீரத்தான்' என்ற மாரத்தான் ஓட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:18 AM
ஓசூர்: கர்நாடகா மாநிலம், நந்திமலையில் உற்பத்தியாகும் தென்-பெண்ணை ஆற்றில், பெங்களூரு நகர தொழிற்சாலை மற்றும் குடியிருப்பு கழிவுகள் சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் கலக்கிறது. அதனால், ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு வரும், தென்-பெண்ணை ஆற்று நீர் மாசடைந்துள்ளது. அணையிலிருந்து தென்-பெண்ணை ஆற்றில் உபரி நீர் திறக்கப்படும்போது, ரசாயன நுரை ஏற்பட்டு துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இந்த நீரை விவசாயத்திற்கு பயன்-படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. தென்பெண்ணை ஆறு மற்றும் கெலவரப் பள்ளி அணையை
மீட்டெடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் மத்தியில் கோரிக்கை
வலுத்துள்ளது.
இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து, அகில இந்திய மாணவர் கூட்-டமைப்பு மற்றும் அகில இந்திய இளைஞர் கூட்டமைப்பு சார்பில், 'நீரத்தான்' என்ற பெயரில், மாரத்தான் ஓட்டம் நேற்று காலை நடந்தது.ஓசூர் ராமநாயக்கன் ஏரி அருகே துவங்கிய மாரத்தானை, தளி, இ.கம்யூ., - எம்.எல்.ஏ., ராமச்சந்திரன், பா.ஜ., முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் நாகராஜ் ஆகியோர், கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர்.
மாணவ, மாணவியர், இளைஞர்கள், முதியவர்கள் என பலர் பங்-கேற்றனர். தளி சாலை, இன்னர் ரிங்ரோடு, தேன்கனிக்கோட்டை சாலை வழியாக சென்று, மீண்டும் ஏரி அருகே நிறைவு பெற்றது. மாரத்தானில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ் கள் வழங்கப்-பட்டன.