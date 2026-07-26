குப்பையால் நிறைந்த கிணறு: கழிவை அள்ள சுணக்கம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:26 AM
ஓசூர்: ஓசூரில், குப்பைக ளால் ஒரு பொது கிணறு நிறைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் மாநகராட்சியில் தினமும், 140 டன் மக்கும், மக்காத குப்பை சேகரிக்கப்படுகின்றன. இப்பணி தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மாநகராட்சி நிர்-வாகம் மாதந்தோறும் வரியுடன் சேர்த்து மொத்தம், ஒரு கோடி ரூபாய் வரை செலவு செய்கிறது. மாநகராட்சி பகுதிகளில் தற்-போது குப்பை தொட்டி வைப்பதில்லை.
உடனுக்குடன் குப்-பையை அகற்றுவதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் கூறுகிறது.ஆனால், பல இடங்களில் குப்பை அள்ளுவதற்கு ஊழியர்கள் சரியாக செல்வதில்லை. அதனால், சாலையோரங்களிலும், ஒவ்-வொரு குடியிருப்பு பகுதியிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குப்பை கொட்டி செல்கின்றனர். அதை தான் பெரும்பாலும், மாந-கராட்சி மூலமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தனியார் ஒப்பந்த நிறு-வனம் அள்ளி செல்கிறது. இதை உறுதி செய்யும் விதமாக, ஓசூர் மாநகராட்சி, 28வது வார்டுக்கு உட்பட்ட சென்னத்துார் பகுதியில், பொது கிணறு ஒன்று குப்பைகளால் நிறைந்து சுகாதார சீர்-கேட்டை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த கிணற்றை கடந்த, 15 ஆண்-டுக்கு முன் வரை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர்.
தற்போது அது வீட்டு குப்பை மற்றும் கழிவுகளை கொட்டும் இடமாக மாறி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. மாநகராட்சி நிர்வாகம், கிணற்றில் உள்ள குப்பையை அகற்றி, மீண்டும் குப்பை கொட்-டாமல் தடுக்க, கிணற்றின் மேல் பகுதியை மூட வேண்டும் என, அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.