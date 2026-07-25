/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ அஞ்சல் துறை சார்பில் ஆதார் சிறப்பு முகாம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:30 AM
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ஓசூர்; இந்திய அஞ்சல் துறை சார்பில், ஓசூர் அதியமான் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில், மாணவ, மாண-வியர் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான ஆதார் சிறப்பு முகாம் நடந்தது. மாணவ, மாணவியர் ஆர்வ-முடன் பங்கேற்று, புதிய ஆதார் பதிவு, கைரேகை, விழித்திரை புதுப்பித்தல், மொபைல் எண் இணைத்தல், பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மாற்றம் போன்றவற்றை செய்து கொண்டனர்.
கல்லுாரி முதல்வர் பாலாஜி பிரகாஷ் தலைமை வகித்து, முகாமை துவக்கி வைத்து, ஆதார் முக்-கியத்துவம், இணைய வழி ஆதார் சேவைகள் குறித்து, மாணவ, மாணவியருக்கு எடுத்து-ரைத்தார். ஏற்பாடுகளை, தினேஷ்பாபு மற்றும் கல்லுாரி பேராசிரியர்கள் செய்திருந்தனர். இன்றும் (ஜூலை 25) முகாம் நடக்கிறது.