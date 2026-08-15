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மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி அமாவாசை வழிபாடு

மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி அமாவாசை வழிபாடு

ADDED : ஆக 13, 2026 03:02 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 03:02 AM

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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி காட்டிநாயனப்பள்ளி குப்பம் சாலையில் அமைந்-துள்ள, சுயம்பு மங்கள கோட்டை மாரியம்மன் கோவில், 25ம் ஆண்டு ஆடி அமாவாசை உற்சவ திருவிழா நேற்று முன்தினம் இரவு தாய்வீட்டு சீர் அழைப்புடன் துவங்கியது. நேற்று அதி-காலை, 4:00 மணிக்கு, கலச ஸ்தாபனம், மஹா கணபதி ஹோமம், லட்சுமி குபேர ஹோமம், நவக் கிரஹ ஹோமம், சுதர்-சன ஹோமம், சுயம்பு மங்களகோட்டை மாரியம்மன் ஹோமம் ஆகியவை நடந்தது. 9:00 மணிக்கு, பால்குடம் எடுத்தல், அலகு குத்துதல், தீச்சட்டி எடுத்தல், முதுகில் கத்தி போடுதல், அம்மன் வேடம் அணிந்து பக்தர்கள் ஊர்வலமாக சென்றனர். இதில், 9 இளைஞர்கள் முதுகில் அலகு குத்திக் கொண்டு, 5 கிரேனில் பறந்து ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு சென்று நேர்த்திக்கடன் செலுத்-தினர்.

தொடர்ந்து, கோவில் வளாகத்தில் பக்தர்கள் தீ மிதித்து வேண்-டுதல் நிறைவேற்றினர். பின்னர், அம்மனுக்கு அபிஷேகம், சிறப்பு அலங்காரம் நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்-றனர். பகல், 3:00 மணிக்கு, சுவாமி பெரியநாயகியம்மாள் நகர் வலமும், மஞ்சள் நீராட்டு விழாவும் நடந்தது. மாலை, 6:00 மணிக்கு, மஹா மங்களார்த்தி மற்றும் தீர்த்தப்பிரசாதம் வழங்கினர். வரும், 16ல், நாகம்மாள் முனிஸ்வரர் மரு பூஜை நடக்க

உள்ளது.

பால்குட ஊர்வலம்

கிருஷ்ணகிரி அருகில் உள்ள சின்ன மேலுப்பள்ளி பூங்காவனத்-தம்மன் கோவிலில், 50வது பொன்விழா ஆண்டு, திருக்கல்யாண வைபவம், நுாதன சிலை அஷ்டபந்தனம் மற்றும் மஹா கும்பாபி-ஷேகம் என, முப்பெரும் விழா கடந்த மாதம் 28ல், வாஸ்து பூஜையுடன் துவங்கியது. 29ல், மஹா கும்பாபிஷேகம், கோ பூஜை, 30ல் சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்தது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, ஆடி அமாவாசையையொட்டி நேற்று காலை, அம்மனுக்கு அபிஷேக, அலங்காரம் நடந்தது. இதை-யொட்டி, ஏராளமான பெண்கள் பால்குடங்களுடன் உற்சவ அம்-மனை சுமந்து, கிராமத்தில் நகர் வலம் வந்தனர். பின்னர் அம்ம-னுக்கு பால் அபிேஷகம் செய்து, வேண்டுதல் நிறைவேற்றினர்.

* ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு நேற்று மாரியம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது.

கிருஷ்ணகிரி புதுப்பேட்டை பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில், ஆடி அமாவாசை நாளான நேற்று காலை, அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் பூஜை நடந்தது. சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். இதில், பக்தர்கள் அலகு குத்திக் கொண்டு கோவிலைச் சுற்றி வலம் வந்து வேண்-டுதல் நிறைவேற்றினர். தொடர்ந்து, உற்சவருக்கு சிறப்பு அலங்கா-ரத்தில், ராசுவீதி, சேலம் சாலை, ரவுண்டானா வழியாக நகர் வலம் சென்று பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.

அதேபோல், ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு, கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை மகாராஜகடை சாலை அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், நாககன்னி அம்மன் அலங்காரம், ராயக்-கோட்டை மேம்பாலம் அருகிலுள்ள பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தனர். மாவட்டத்-திலுள்ள பல்வேறு மாரியம்மன் கோவில்களிலும் நேற்று அம்ம-னுக்கு சிறப்பு பூஜை மற்றும் வழிபாடு நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

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