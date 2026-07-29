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கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி மாத கூழ் ஊற்றும் திருவிழா
கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி மாத கூழ் ஊற்றும் திருவிழா
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:17 AM
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பாகலுார்; கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் அருகே பாக-லுாரில் உள்ள கிராம தேவதை கோட்டை மாரி-யம்மன் கோவிலில், ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதத்தில், அம்மனுக்கு கூழ் ஊற்றும் திருவிழா நடப்பது வழக்கம். 18ம் ஆண்டு திருவிழா நேற்று நடந்தது.
அம்மனுக்கு விரதம் இருந்த பெண் பக்தர்கள், கூழ் காய்ச்சி, அதை தலையில் சுமந்தவாறு, கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலிலிருந்து, பாக லுார் கோட்டை, காவலர் குடியிருப்பு, தேர்வீதி வழியாக, மீண்டும் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு மேள, தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக வந்தனர்.காளி வேடமணிந்த பக்தர் ஒருவர் அருள்வந்து ஆடியபடி ஊர்வலத்துடன் சென்றார். தொடர்ந்து, கோட்டை மாரியம்மனுக்கு கூழ் படைக்கப்பட்டு, 500க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை, கோவில் நிர்வா-கிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர்.