/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ அப்துல்கலாம் நினைவு நாள்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:56 AM
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ஓசூர்; ஓசூர், அண்ணாமலை நகரிலுள்ள அன்புச்-சோலை இல்லத்தில், மக்கள் அறக்கட்டளை சார்பில், மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்-கலாம் நினைவு நாள் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது.
மக்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனர் மனோஜ், ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் அன்பு சோலையில் இருந்த முதியவர்கள், அப்-துல்கலாம் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். அதேபோல், ஓசூர் கிளை நுாலகத்-திலும்,
அப்துல்கலாம் நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.