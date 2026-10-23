கடத்தல் வழக்கில் தலைமறைவு தொழிலாளி 11 மாதங்களுக்கு பின் கைது செய்த போலீஸ்
கடத்தல் வழக்கில் தலைமறைவு தொழிலாளி 11 மாதங்களுக்கு பின் கைது செய்த போலீஸ்
ADDED : அக் 22, 2026 02:03 AM
தளி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தளி அடுத்த கெபரேதொட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சாமப்பா, 40. கூலித்தொழிலாளி. இவர் மனைவி பாக்கியா, 32, அகலக்கோட்டையிலுள்ள வனகானப்பள்ளியை சேர்ந்த பால்ராஜ், 44, என்பவரது நர்சரி பண்ணையில் பணியாற்றினார். கடந்தாண்டு நவ., 20ம் தேதி சாமப்பா மாயமானார்.
தளி போலீசார் பாக்கியாவிடம் விசாரித்தனர். இதில், பாக்கியாவிற்கும், நர்சரி பண்ணை உரிமையாளர் பால்ராஜிக்கும், 3 ஆண்டாக கள்ளத்தொடர்பு இருப்பதும், மனைவியை சாமப்பா கண்டித்ததும் தெரிந்தது.
கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த சாமப்பாவை தீர்த்துக்கட்ட பாக்கியா, பால்ராஜ் திட்டமிட்டனர். அதன்படி, ஒரு கும்பலுக்கு பணத்தை கொடுத்து, சாமப்பாவை கடத்தி தீர்த்து கட்ட கூறினர். ஆனால், கடத்தி சென்ற கும்பல், சாமப்பாவை கொலை செய்யாமல், கர்நாடகா மாநிலத்தில் அவரை வேலைக்கு சேர்த்துவிட்டு, கொலை செய்து விட்டதாக, பால்ராஜ் மற்றும் பாக்கியாவிடம் கூறி விட்டனர். ஊருக்கு வந்த சாமப்பா, தளி போலீசில் புகார் செய்தார். அதன்படி பாக்கியா, அவரது கள்ளக்
காதலன் பால்ராஜ் உட்பட, 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கில், தளி அடுத்த ஜவளகிரி அருகே நந்திமங்கலத்தை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி சீனன், 32, என்பவருக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது. அவர் கடந்த, 11 மாதமாக தலைமறைவாக இருந்தார். இச்சூழலில், சின்ன மதகொண்டப்பள்ளியை சேர்ந்த திம்மக்கா, 50, என்பவரது பட்டியில் இருந்த ஆட்டை கடந்த ஜூன், 15ம் தேதி மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றிருந்தனர். இது தொடர்பாக, தளி போலீசார் விசாரித்தபோது, சீனன் மற்றும் அவரது தாய்மாமா கிருஷ்ணப்பா, 50, ஆகியோர் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்த சீனனை, தளி போலீசார் நேற்று கடத்தல் மற்றும் ஆடு திருட்டு வழக்கில் கைது செய்தனர். மேலும், ஆடு திருட்டு வழக்கில், அவரது தாய்மாமா கிருஷ்ணப்பாவும் கைது
செய்யப்பட்டார்.