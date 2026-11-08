விபத்தில்லா தீபாவளி விழிப்புணர்வு பேரணி

UPDATED : நவ 07, 2026 04:40 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:46 AM
ஊத்தங்கரை; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையில் விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடுவதை வலியுறுத்தி, விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
ஊத்தங்கரை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலையம், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி என்.சி.சி., மற்றும் என்.எஸ்.எஸ்., மாணவர்கள் இணைந்து பேரணியை நடத்தினர். நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற பேரணியில், பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
அதிக சத்தம் எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மருத்துவமனை, குடிசை பகுதி, வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் பெட்ரோல் பங்க்குகள் அருகே, பட்டாசுகளை வெடிக்கக் கூடாது. அரசு அனுமதித்துள்ள குறிப்பிட்ட நேரங்களில் மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும். பட்டாசுகளை திறந்தவெளியில் மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும்.
பட்டாசு வெடிக்கும் இடத்தில் தண்ணீர், மண் வாளிகளை அருகில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்நிகழ்வில், ஊத்தங்கரை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணி நிலைய அலுவலர் ராமமூர்த்தி, நிலைய பணியாளர்கள் மற்றும் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்கள், போலீசார் கலந்து கொண்டனர்.