குட்கா விற்றால் நடவடிக்கை மாவட்ட எஸ்.பி., எச்சரிக்கை
குட்கா விற்றால் நடவடிக்கை மாவட்ட எஸ்.பி., எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 18, 2026 05:47 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் நேற்று குட்கா மற்றும் அரசால் தடை
செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களின் விற்பனையை தடுக்கும் நோக்கில்
வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் மற்றும் பெட்டிக்கடை
உரிமையாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட
எஸ்.பி., அனிதா தலைமை வகித்து பேசுகையில், பெட்டிக்கடைகள் மற்றும் சிறு
வணிக நிறுவனங்களில் குட்கா, பான்மசாலா உள்ளிட்ட தடை செய்யப்பட்ட
புகையிலை பொருட்களை விற்பனை செய்யவோ, இருப்பு வைக்கவோ கூடாது என,
அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேலும் தடையை மீறி, இப்பொருட்களை விற்பனை
செய்வோர் மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என
எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. குட்கா இல்லாத கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் அனைத்து வணிகர்களும்
காவல்துறைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க, மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.பி., அனிதா
வேண்டுகோள் விடுத்தார்.