திருமண மண்டபங்களில் விழாக்கால விற்பனை நடத்தினால் நடவடிக்கை
திருமண மண்டபங்களில் விழாக்கால விற்பனை நடத்தினால் நடவடிக்கை
ADDED : நவ 04, 2026 06:09 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தில் உள்ள திருமண மண்டபங்களில், அனுமதியின்றி ஆடை
உள்ளிட்ட விழாக்கால விற்பனை நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
மாவட்டத்திலுள்ள
அனைத்து திருமண மண்டபங்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஒட்டல்களில் நடக்கும்
ஆடை விற்பனைகள், உணவு திருவிழாக்கள், விழாக்கால விற்பனை,
பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூடிய வணிக கண்காட்சி, பொருட்காட்சி
போன்றவைகளால் அரசுக்கும், உள்ளுர் வணிகர்களுக்கும் வரி மற்றும்
வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதால், கட்டட உரிமம் எந்த உபயோகத்திற்காக
வழங்கப்பட்டதோ அதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். திருமண
மண்டபங்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஒட்டல்களில், இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை
நடத்தக்கூடாது. அனுமதியின்றி நடத்துபவர்கள் மீது, சட்ட
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், திருமண மண்டபங்கள் மற்றும்
நட்சத்திர ஒட்டல்களில் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறதா என
கண்காணித்து, விதிமுறைகளை மீறுவோர் மீது, நடைமுறையில் உள்ள சட்ட
விதிகளின்படி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள, தொடர்புடைய துறை அலுவலர்
களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.