'எல்நினோ'வின் பாதிப்பை குறைக்க விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை
'எல்நினோ'வின் பாதிப்பை குறைக்க விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:52 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி
அடுத்த எலுமிச்சங்கிரி வேளாண் அறிவியல் மைய முதுநிலை விஞ்ஞானி
மற்றும் தலைவர் சுந்தர்ராஜ், 'எல்நினோ'வின் பாதிப்பை குறைக்க,
வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
'எல்நினோ' காலகட்டத்தில், நெல்
சாகுபடியில் பருவமழை அல்லது நாற்று நடவு தாமதமானால், சமூக
நாற்றங்கால் அமைத்து குறுகிய கால நெல்ரகங்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
மேலும் நேரடி விதைப்பு முறையை பின்பற்ற வேண்டும். நீர் பற்றாக்குறை
நிலவினால், மாற்று ஈரப்படுத்தல், உலர்த்தல், செம்மை நெல் சாகுபடி
மற்றும் நீர்பாசன முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். நிலக்கடலை
சாகுபடியில் குறுகியகால வறட்சியை தாங்கும் ரகங்களை விதை நேர்த்தி
செய்து, மேடு பள்ளம் முறையில் விதைக்க வேண்டும். இடையில் வறட்சி
ஏற்பட்டால், ஒரு சதவீதம் பொட்டாஷியம் குளோரைடு மற்றும் நுண்ணுாட்ட
சத்துகளை இலை வழியாக தெளிப்பதுடன், தேவைக்கேற்ப பாசனம் வழங்க
வேண்டும்.
மக்காச்சோளத்தில் விதைப்பு தாமதமானால் குறுகிய கால
வீரிய ஒட்டு ரகங்களை சாகுபடி செய்ய வேண்டும். வறட்சி காலங்களில் மண்
அணைத்தல், மூடாக்கு அமைத்தல் மற்றும், 2 சதவீதம் கே.சி.ஐ., இலை வழியாக
தெளிக்க வேண்டும். உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயரில் குறுகிய கால ரகங்களை
தேர்வு செய்து, 2 சதவீதம் டி.ஏ.பி., அல்லது ஒரு சதவீதம் யூரியா இலைவழி
தெளிப்பதுடன், மண் ஈரப்பதத்தை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள
வேண்டும். துவரையில் நடுத்தர கால ரகங்களை தேர்வு செய்து
சிறுதானியங்களுடன் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து வறட்சியின்
தாக்கத்தை குறைக்க வேண்டும். பருத்தியில் வறட்சியை தாங்கும் பி.டி.,
ரகங்களை பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடைவெளியில் சாகுபடி செய்து மூடாக்கு
மற்றும், 2 சதவீதம் கே.சி.ஐ., இலைவழி தெளிப்புடன் உயிர்காக்கும் பாசனம்
வழங்க வேண்டும். பருவமழை முற்றிலும் பொய்த்து போகும் சூழலில், நெல்
மற்றும் நிலக்கடலைக்கு மாற்றாக கம்பு, கேழ்வரகு மற்றும் சோளம்
போன்ற வறட்சியை தாங்கும் சிறுதானிய பயிர்களை சாகுபடி செய்யலாம்.
மேலும், மழைநீர் சேமிப்பு, பண்ணை குட்டைகள் மற்றும் வரப்புகளை
பராமரித்தல், மண் பரிசோதனை அடிப்படையில் சமச்சீர் உரமிடல், நீர்
சிக்கன பாசன முறைகளை பின்பற்றுதல் மூலம், 'எல்நினோ'வின் பாதிப்பை
பெருமளவில் குறைக்க முடியும்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவித்துள்ளார்.