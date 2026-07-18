காரீப் பருவ தோட்ட பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தல்
காரீப் பருவ தோட்ட பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:22 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் பயிர் இழப்பில் இருந்து, விவசாயிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், பிரதம மந்திர் பயிர் காப்பீடு திட்டம் செயல்படுகிறது. தற்போது நிலவும் எல்-நினோ தாக்கத்தால், தென்மேற்கு பருவமழை குறைவாக இருக்கும். எனவே காரீப் பருவத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழை, உருளைகிழங்கு, கத்-தரி, மஞ்சள், தக்காளி மற்றும் முட்டைக்கோஸ் ஆகிய பயிர்களுக்கு, பிரதம மந்திரி பயிர் காப்-பீட்டு திட்டத்தில் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்-ளன.
உருளை, தக்காளி, கத்தரி ஆகிய பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்வதற்கான கடைசி நாள் ஆக., 31ம் தேதி. வாழை, முட்டைகோஸ், மஞ்சள் பயிர்க-ளுக்கு செப்.,15ம் தேதி வரை காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். இதில், பயிர் வளர்ச்சி கால இடர் நிகழ்வுகளால் ஏற்படும் இழப்பு மற்றும் அறுவ-டைக்கு பின் ஏற்படும் இழப்பு போன்ற இனங்கள் காப்பீடு செய்யப்படுகின்றன.கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், கடன் பெறாத விவ-சாயிகள் பொது சேவை மையங்கள் (இ-சேவை மையங்கள்) அல்லது தேசிய பயிர் காப்பீட்டு இணையதளத்தில் (https://pmfby.gov.in/) உள்ள 'விவசாயிகள் கார்னர்' வாயிலாக நேரடியாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம். மேலும் விபரங்க-ளுக்கு வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குன-ரையோ, தோட்டக்கலை அலுவலரையோ அணுகி, பயிர் காப்பீடு செய்து பயன் பெறலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.