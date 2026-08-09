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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/கெலவரப்பள்ளி அணையில் ரசாயன நுரையை தடுக்க ஆலோ-சனை

கெலவரப்பள்ளி அணையில் ரசாயன நுரையை தடுக்க ஆலோ-சனை

கெலவரப்பள்ளி அணையில் ரசாயன நுரையை தடுக்க ஆலோ-சனை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:21 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:21 AM

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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு நேற்று சுற்றுப்பயணம் மேற்-கொண்ட தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, சூளகிரி அருகே சின்னாறு பகுதியிலுள்ள வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறை விற்பனை குழுவை பார்வையிட்டார்.

அங்கிருந்து ஓசூர் வந்த அமைச்சர், மலை மீதுள்ள மரகதாம்பாள் உடனுறை சந்திரசூடேஸ்வரர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். தொடர்ந்து, ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணையில் ஆய்வு செய்து, ரசாயன நுரை ஏற்படுவதற்கான காரணம் குறித்தும், அதை தடுப்பதற்கான வழிகள் பற்றியும், மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமாரிடம் ஆலோசனை நடத்தினார்.ஓசூர் மூக்கண்டப்பள்ளி ஹில்ஸ் ஓட்டலில் நடக்கும், 15வது புத்-தக திருவிழாவிற்கு சென்று, அரங்குகளை பார்வையிட்டவர், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு, போக்சோ சட்ட வழிப்புணர்வு குறித்த புத்தகங்களை வழங்கினார்.

மேலும், ஜூஜூவாடி, ஆர்.வி., அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்-பள்ளி, பாகலுார், மூக்கண்டப்பள்ளி, சீத்தாராம் நகர், பெத்தபேல-கொண்டப்பள்ளி ஆகிய, 6 அரசு பள்ளி நுாலகங்களுக்கு, 7,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள புத்தகங்களை வழங்கினார்.

தொடர்ந்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில், புதி-தாக கட்டப்பட்டுள்ள உள் விளையாட்டு அரங்கம், கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், நபார்டு திட்டத்தில், 2.82 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டிய, 12 புதிய வகுப்பறைகளை திறந்து வைத்தார். மேலும், 32வது அகில இந்திய மாங்கனி கண்-காட்சியை பார்வையிட்டு, நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

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