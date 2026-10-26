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அ.தி.மு.க.,வின் 55ம் ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம்
அ.தி.மு.க.,வின் 55ம் ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 02:14 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்ட, அ.தி.மு.க., சார்பில், கட்சியின், 55ம் ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம், ஓசூர் முனீஸ்வர் நகர் சர்க்கிள் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு நடந்தது.
மாவட்ட செயலாளர் ராமு தலைமை வகித்தார். பகுதி செயலாளர் மஞ்சு வரவேற்றார். தலைமை கழக பேச்சாளர்கள் சிங்கை அம்புஜம், கதீஸ் என்ற கருப்புசாமி ஆகியோர் பேசினர்.சிங்கை அம்புஜம் பேசும்போது, தமிழகத்தில் நடக்கும் 'ரீல்ஸ்' ஆட்சி, 2029ம் ஆண்டு நடக்க உள்ள 'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' நடக்கும் போது முடிவுக்கு வரும் என்றனர்.
மாவட்ட துணை செயலாளர் மதன், பகுதி செயலாளர் அசோகா, கவுன்சிலர் லட்சுமி ஹேமகுமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். கவுன்சிலர் குபேரன் சங்கர் நன்றி கூறினார்.