/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ஐப்பசி பவுர்ணமி அன்னாபிஷேகம்
UPDATED : அக் 26, 2026 03:24 AM
ADDED : அக் 26, 2026 01:55 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி கட்டிகானப்பள்ளி புதிய வீட்டு வசதி வாரியம், 4வது கிராசில் அமைந்துள்ள விசாலாட்சி உடனுறை காசி விசுவநாதர் சுவாமி கோவிலில், நேற்று ஐப்பசி பவுர்ணமியை முன்னிட்டு காய்கறியுடன் கூடிய அன்னாபிஷேகம் நடந்தது.
இதையொட்டி, காசி விசுவநாத சுவாமிக்கு காலை, அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. தொடர்ந்து, காசி விசுவநாத சுவாமிக்கு அன்னாபிஷேகம் மற்றும் பல்வேறு காய்கறிகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. இதில், திரளான சிவனடியார்கள், பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். இதே போல், கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை கவீஸ்வரர் கோவில், சோமேஸ்வரர் கோவில் உள்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு சிவன் கோவில்களில் அன்னாபிஷேகம் நடந்தது.