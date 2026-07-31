அனைத்துத்துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
அனைத்துத்துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:19 AM
கிருஷ்ணகிர; கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில், தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத்துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலி-யுறுத்தி நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. வட்ட தலைவர் கருணாநிதி தலைமை வகித்தார். செய-லாளர் ராமசாமி, மாவட்ட இணை செயலாளர் ரங்கநாதன், வருவாய்த்துறை சங்கம் விஜயரா-கவன், துணைத்தலைவர் சரவணபவன் ஆகியோர் பேசினர். வி.ஏ.ஓ., சங்க தேவராஜன் நன்றி கூறினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஓய்வூதியர்கள் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்ட அரசாணை எண். 123ஐ ரத்து செய்து உயர்த்திய பிடித்தம், 644 ரூபாயை ரத்து செய்ய வேண்டும். ஓய்வூதியர்களுக்கு காசில்லா மருத்துவம் உறுதி செய்ய வேண்டும். ஓய்வூதியர்-களின் அனைத்து பதிவுகள் கருவூலத்தில் உள்-ளதால், மருத்துவ காப்பீடு அட்டை வழங்க, படிவம் கோருவதை தவிர்க்க வேண்டும். 70 வயது முடிந்தவர்களுக்கு, 10 சதம் கூடுதல் ஓய்வூதிய உயர்வு அளிக்க வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்-களை எழுப்பினர்.* ஓசூர், சூளகிரி, அஞ்செட்டி, தேன்கனிக்-கோட்டை தாலுகா அலுவலகங்கள் முன், தமிழ்-நாடு அரசு அனைத்துத்துறை ஓய் வூதியர் சங்கம் சார்பில், தனித்தனியாக ஆர்ப்பாட் டம் நடந்தது. வட்ட தலைவர்கள் முனிராஜ், முனியப்பா, முனி-ராஜூலு, ரங்க நாதன் தலைமை வகித்த னர். மாவட்ட தலைவர் துரை, மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சீனிவாசலு, கோரிக்கை குறித்து பேசினர்.
* ஊத்தங்கரை பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் வட்ட தலைவர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் ஆர்ப்-பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட துணைத்தலைவர் திருநாவுக்கரசு, செயலாளர் முருகன், அங்கன்-வாடி ஓய்வூதியர் சாந்தி முன்னிலை வகித்தனர்.