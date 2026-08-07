/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ அம்பா பவானிதேவி கோவில் கும்பாபிஷேகம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:20 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அக்ரஹாரம் சிவாஜி நகரிலுள்ள அம்பா பவானி தேவி கோவில் மஹா கும்பாபிஷேகம் நேற்று நடந்தது.
இதை-யொட்டி காலை, கணபதி ஹோமம், நவகிரஹ ஹோமம், சண்டி ஹோமம், கும்கும அர்ச்சனை கலச புறப்பாடு நடந்தது. தொடர்ந்து, விநாயகர், விட்டல் ரகுமாயி, அம்பாபவானி, நவக்கி-ரஹம் ஆகிய சுவாமிகளுக்கும், கோபுர கலசங்களுக்கும் புனிதநீர் ஊற்றி மஹா கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.தொடர்ந்து, அம்பா பவானிதேவிக்கு அபிஷேகம், சிறப்பு அலங்-காரம் மற்றும் பூஜை நடந்தது. இதில், தமிழ்நாடு மட்டு மின்றி கர்நாடகா, ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். இன்று ஜூலை, 30ல் காலை, ருக்மணி திருக்கல்யாணம் வெகு விமர்சையாக நடக்க உள்ளது. மாலை, 6:00 மணிக்கு, உற்சவமூர்த்திகள்
கிருஷ்ணகிரி நகரில் வலம் வந்து பக்தர்
களுக்கு அருள் பாலிக்க உள்ளனர்.